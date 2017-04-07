特朗普稱與習近平關係好 料今年訪華（視頻）

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特朗普總統週五表示，與中國國家主席習近平會面後，雙方已建立”卓越”（outstanding）的關係，並形容美中關係已取得重大進展。

特朗普在與記者短暫會面後說，他與習近平在面對面的對話中取得重大進展，並相信”很多潛在的壞問題可能會消失”，但他沒有詳述是甚麼進展或問題。

特朗普與習近平的兩天對話，內容估計包括特朗普指中國實行的不公平貿易政策，以及沒有認真阻攔北韓發展核武和導彈。

習近平表示，隨行人員與美方談及多項重要議題，雙方亦已建立良好的友誼和工作關係，他說他相信中美關係可繼續發展，兩國都有歷史性責任促進和平及穩定。

特朗普與習近平週四結束晚宴後，美方宣布向敘利亞軍事基地發射導彈，回應週二在敘利亞造成平民死亡的毒氣攻擊，美方已認定毒氣攻擊是由阿薩德政權發動。

中國之前在聯合國曾表態反對譴責阿薩德政權，在週五，中國外交部發言人華春瑩表示，中國反對任何人在任何情況下使用化武，但沒有談及美國的反擊行動。

而美國向敘利亞的反擊行動，可能會對中國傳出重要訊息，就是美國即使在沒有中國協助下，也有可能單方面向北韓的核計劃採取行動。

不過，美國如果對北韓採取軍事行動，將會較敘利亞承受更大風險，因為北韓正在測試核武，而南韓首都首爾也在北韓導彈的射程範圍內。

另外，據新華社報導，特朗普已接受習近平的邀請，於今年內訪華，但沒透露具體日期。

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