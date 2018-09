By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統週一表示,會再和北韓領導人金正恩會面,只是日期未定。

特朗普又表示,與金正恩之間的默契,會讓金正恩願意放棄核武.

但這已經不是第一次他這樣說,8月時他就曾如此暗示,但當時國務卿Mike Pompeo原計劃訪問平壤的行程,被特朗普臨時取消。

此後,北韓將美國人遺體歸還,但專家不以為然,認為無核化的關鍵問題上沒有任何進展,而且所有跡象都顯示,北韓正繼續產核。

自從6月12日特朗普與金正恩在新加坡會面後 ,北韓製造更多核武的分裂性素材,沒有交出任核武器,並且不讓聯合國進入北韓檢查。

美國中情局(CIA)局長週一也對此發表意見,北韓相信政權的存活與核武有密切相關,相信北韓將此視為籌碼,不會輕易放棄。

