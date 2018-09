By

【i-CABLE】

特朗普總統在聯合國大會上發言,批評伊朗支持恐怖主義,又對鄰國有野心,不能容許伊朗擁有核武,呼籲各國孤立伊朗。

特朗普表示,一年前他在聯大發言時,全球面對很多威脅,包括北韓核問題,但現在美國已安全得多,他感謝北韓領袖金正恩拿出勇氣,推動無核化。

特朗普又談到與中國的貿易糾紛,指為了美國人民的利益,不能任由中國在貿易上佔美國便宜。

