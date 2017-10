特朗普發推文炮轟波多黎各 稱聯邦政府不會無限量施援

By

特朗普總統週四在社交網站Twitter發推文,炮轟遭受颶風破壞的波多黎各,指稱聯邦政府不會無限量施援,並稱波多黎各的經濟困難是咎由自取,聯邦眾議院目前正磋商一項365億元的救災法案,當中包括向波多黎各施援。

颶風Maria於3週前吹襲波多黎各,對當地造成廣泛破壞,風災造成45人死亡,九成地區目前仍斷電,當地政府稱,要到明年3月全島才能完全恢復供電。

特朗普週四發推文說:”我們不可以讓FEMA、軍隊及前線救災人員永遠留在波多黎各,他們表現優異(在最困難的情況下)。”

特朗普連續發出多段推文說,早在颶風前,當地的電力和所有基建都不濟,他歸究當地的經濟困難是波多黎各一手造成,而且政府毫無問責性。

美國今年出現的連場風災,導致國會需要緊急磋商救災法案,颶風重災區德克薩斯州和佛羅里達州要求救災方案要達400億元,但目前的方案只有365億元。

美國2005年出現的卡特里娜颶風,國會當時要撥出1,110億元賑災。

