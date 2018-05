【i-CABLE】

特朗普總統表示,美朝峰會的日期和地點已經有定案,但卻沒有透露詳情。

特朗普表示,雙方近日已經展開實質的對話,相信會有好成果。

特朗普又談到中美貿易糾紛,他稱美國沒有採取更強硬的立場,因為他很尊重中國國家主席習近平。

