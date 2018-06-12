美朝關係破冰或帶動北韓旅遊業發展

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【i-CABLE】

美朝領導人歷史性會面，簽署聯合公報，兩國關係破冰，雙方的外交關係當然是外界的焦點，但相信兩國人民比較關注會是峰會如何影響民生，特別在旅遊業方面。

身穿軍服，高舉武器，甚至要把美軍踩在腳下，北韓對美國的敵對態度可以隨意在來自北韓的海報見到。即使最近南北韓高峰會召開，北韓對外關係緩和，在當地學校仍可看到校方為學生豎立代表美國士兵的紙板，鼓勵學生以射擊紙板為遊戲。

來自英國的Simon在北京開辦去北韓的旅行團十多年，認為美朝領導人會面是雙方關係破冰的好開始。

兩年前一名美國大學生在北韓旅遊期間，因為撕走一張政治宣傳海報而被判處15年勞改，一年半後，他在昏迷狀態下被送回美國不久後去世，觸發美國總統特朗普在去年9月實施為期最少一年的北韓旅遊禁令，Simon的公司因此少了至少兩成生意。

他指自從朝鮮局勢緩和後，美國民間對北韓這個神秘國度的恐懼亦減少了，希望美國在今年9月探討是否延長旅遊禁令時會帶來突破。

他又指最近已經多了美國人聯絡旅行社查詢前往當地旅遊的詳情，而北韓人也希望兩國友好關係不要出現變數，繼續帶動旅遊業發展。

他在最近南北韓高峰會後帶團到北韓時，感受到當地人尤其是北韓中產人士，也熱烈談論南北韓及美朝元首會面，但他們的生活沒有明顯改變，他希望改變不止限於領導層之間，今後北韓政府會不再妖魔化美國人和放寬內部管制，亦令外界放下對北韓的妖魔化。

旅行社負責人又預期，未來3個月在美朝峰會的影響和估計北韓停辦四年的大型集體表演阿里郎會在9月再次舉行下，到訪當地的外國旅客數量可能會比目前淡季上升4至5倍。