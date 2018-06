美朝峰會新加坡如期舉行 特朗普金正恩握手問好合照

By

特朗普總統與北韓領袖金正恩在新加坡當地時間週二早上正式舉行歷史性美朝峰會,二人先在放了兩國旗幟的紅地毯上握手問好及合照,之後步入酒店大廳,在翻譯陪同下單對單會面。

特朗普與金正恩在新加坡當地時間週二上午9點分別進入聖淘沙島的嘉佩樂酒店後,雙方一見面,寒喧一會後就握手拍照,跟著由雙方的翻譯員陪同下,再進入會議廳,準備單對單會談.

在會談前,特朗普表示,美朝將會有很好的關係,金正恩就說,現時 ”排除萬難” 才來到這一步,特朗普就表示感謝。

今次是歷來第一次現任的美國總統與北韓領袖會面。

美國國務卿蓬佩奧較早時表示,希望今次美朝峰會能夠為日後的成功談判舖路,他又說,今次峰會的目標就是要朝鮮半島無核化,北韓必須完全接受查證和接受不可逆轉放棄核武,在未達到這個目標前,美國仍會繼續經濟制裁北韓。

特朗普原定當地時間週三早上才離開新加坡,但在峰會舉行前,他更改行程,改為週二晚離開,暫時未知行程有變,是否意味他對這次會面預期取得的成果有變。

