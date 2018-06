By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩與特朗普總統歷史性會面,雙方會後簽署聯合公報,同意恢復兩國關係。北韓重申同意完全棄核的意願,但未有列明”完全、可驗證、不可逆地”棄核原則。

美朝領袖下午簽署聯合公報,北韓表明同意完全棄核的意願,美國會向北韓提供安全保障。

雙方達成4項協議,承諾根據美朝民眾追求和平及繁榮的意願、建立全新的美朝關係、美國及北韓將會合作在朝鮮半島建立持久、穩定的和平體制。

北韓亦重申四月簽署的《板門店宣言》,承諾達致朝鮮半島完全無核化,雙方亦承諾尋回韓戰期間兩國戰俘的遺骸。

不過,公報並沒提到美國之前一直提到的”完全、可驗證、不可逆轉”的無核化原則,亦沒提及任何具體棄核方案。

