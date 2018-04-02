特朗普白宮主持復活節滾蛋活動 不忘吹虛經濟成就

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特朗普總統與第一夫人週一在白宮主持復活節滾蛋活動，他在這個合家歡的活動上，不忘吹嚧他上任後為美國經濟帶來的貢獻。

特朗普一聲令下，到訪白宮的孩童在草坪上拿著木匙，滾動復活蛋到終點。

週一首都華盛頓的天氣寒冷，更預測會下雨，但在活動舉行時，雨沒有下來。

特朗普說：”你知道嗎，天氣預測原本會下大雨，寒冷兼大風，但現在看看，天氣完美極了，天氣美好極了。”

他也感謝妻子在活動中的貢獻，同時也讚揚美國目前的經濟及國會對美軍增撥經費。

特朗普說：”今年是特別的一年，國家比以往更強大，看看經濟，看看現在發生的事，沒有任何事是容易做到的，但我們的經濟從未如現在般，我們還會令經濟發展更大、更佳、更強。”

週一的復活節滾蛋活動也是特朗普家族的家庭日，特朗普5名子女和9名孫兒都有出席，白宮估計，整天會有接近3萬名成年和兒童到白宮出席這項活動。

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