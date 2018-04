特朗普白宮主持復活節滾蛋活動 不忘吹虛經濟成就

By

【KTSF】

特朗普總統與第一夫人週一在白宮主持復活節滾蛋活動,他在這個合家歡的活動上,不忘吹嚧他上任後為美國經濟帶來的貢獻。

特朗普一聲令下,到訪白宮的孩童在草坪上拿著木匙,滾動復活蛋到終點。

週一首都華盛頓的天氣寒冷,更預測會下雨,但在活動舉行時,雨沒有下來。

特朗普說:”你知道嗎,天氣預測原本會下大雨,寒冷兼大風,但現在看看,天氣完美極了,天氣美好極了。”

他也感謝妻子在活動中的貢獻,同時也讚揚美國目前的經濟及國會對美軍增撥經費。

特朗普說:”今年是特別的一年,國家比以往更強大,看看經濟,看看現在發生的事,沒有任何事是容易做到的,但我們的經濟從未如現在般,我們還會令經濟發展更大、更佳、更強。”

週一的復活節滾蛋活動也是特朗普家族的家庭日,特朗普5名子女和9名孫兒都有出席,白宮估計,整天會有接近3萬名成年和兒童到白宮出席這項活動。

