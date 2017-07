特朗普再發推文炮轟司法部長 似要施壓迫其辭職

By

【KTSF】

特朗普總統週三再度發推文炮轟聯邦司法部長Jeff Sessions,令後者能否續任司法部長一職存在問號。

特朗普週三發推文質疑,Sessions為何不撤換署理聯邦調查局局長Andrew McCabe,特朗普指稱後者是被解僱的前聯調局局長Jame Comey的好友,也是希拉莉的盟友。

另外,特朗普週二在白宮玫瑰園出席新聞發布會時亦稱,對Sessions感到失望,但沒正面回應是否會解僱Sessions,只稱”時間會說明一切”。

特朗普對Sessions的不滿過去數天持續升溫,他再不留情面公開抨擊對方,又批評對方無盡力徹查民主黨希拉莉”電郵門”事件。

消息指,Sessions對特朗普連番公開批評深感不滿,不過堅守崗位的意願不變。

有共和黨人認為,特朗普的言論是希望Sessions知難而退,盡可能避免要自己親自動手,不欲重蹈革除Comey的覆轍,再惹來各方責難。

