特朗普再發推文炮轟司法部長 似要施壓迫其辭職

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特朗普總統週三再度發推文炮轟聯邦司法部長Jeff Sessions，令後者能否續任司法部長一職存在問號。

特朗普週三發推文質疑，Sessions為何不撤換署理聯邦調查局局長Andrew McCabe，特朗普指稱後者是被解僱的前聯調局局長Jame Comey的好友，也是希拉莉的盟友。

另外，特朗普週二在白宮玫瑰園出席新聞發布會時亦稱，對Sessions感到失望，但沒正面回應是否會解僱Sessions，只稱”時間會說明一切”。

特朗普對Sessions的不滿過去數天持續升溫，他再不留情面公開抨擊對方，又批評對方無盡力徹查民主黨希拉莉”電郵門”事件。

消息指，Sessions對特朗普連番公開批評深感不滿，不過堅守崗位的意願不變。

有共和黨人認為，特朗普的言論是希望Sessions知難而退，盡可能避免要自己親自動手，不欲重蹈革除Comey的覆轍，再惹來各方責難。

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