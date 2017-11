小特朗普被揭大選期間與Wikileaks有聯絡

By

【KTSF】

美國媒體The Atlantic週一報導,小特朗普在去年大選期間,曾透過推特的直接傳訊功能,跟爆料網站Wikileaks聯絡。

消息說,在去年9月到今年7月期間,Wikileaks多次向小特朗發信息,小特朗普有時也回應,有關的信息內容已提交給國會調查人員。

目前國會與FBI還有司法部,正在調查特朗普及其競選團隊,是否與俄國串謀干擾美國大選。

俄國被指黑侵民主黨全國委員會電腦,偷取不利希拉莉克林頓的信息,然後透過Wikileaks爆料 ,副總統彭斯一直否認特朗普團隊有跟Wikileaks接觸。

CNN說,小特朗普會公開他與Wikileaks的通訊內容,小特朗普也將要向國會參議院公開作證,交代他與俄國的關係。

與此同時,主流媒體也說,司法部長Jeff Sessions正在考慮指派一名特別檢察官,去查希拉莉與民主黨,Sessions此舉被認為是要討好在通俄案上對他很不滿的特朗普。

