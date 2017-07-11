小特朗普公開電郵 承認為取希拉莉黑材料與俄律師會面

By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統長子小特朗普（Donald Trump Jr.）承認去年大選期間，與俄羅斯律師會面，是為了取得民主黨對手希拉莉的黑材料，希望有助父親選情，他週二在社交網站Twitter公開了相關的電郵往來。

紐約時報引述3名知情人士指，小特朗普從中間人寄來的電郵得知，律師聲稱持有民主黨對手希拉莉的黑材料，其實是俄國政府為特朗普助選計劃的一部分，暗示情報是由克里姆林宮提供。

小特朗普新聘用的律師形容，報道「無事生非」，稱小特朗普當時收到電郵，內文提及有人可以提供希拉莉與俄羅斯有不當交往的資料，認為資料可能有助父親選情，於是答應會面，不過小特朗普日前強調，會面沒有收獲。

根據美國選舉法，外國人士不得向競選團隊提供競選陣營亦不可向外國人士索取”任何有價值的東西”。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。