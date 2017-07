小特朗普公開電郵 承認為取希拉莉黑材料與俄律師會面

By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統長子小特朗普(Donald Trump Jr.)承認去年大選期間,與俄羅斯律師會面,是為了取得民主黨對手希拉莉的黑材料,希望有助父親選情,他週二在社交網站Twitter公開了相關的電郵往來。

紐約時報引述3名知情人士指,小特朗普從中間人寄來的電郵得知,律師聲稱持有民主黨對手希拉莉的黑材料,其實是俄國政府為特朗普助選計劃的一部分,暗示情報是由克里姆林宮提供。

小特朗普新聘用的律師形容,報道「無事生非」,稱小特朗普當時收到電郵,內文提及有人可以提供希拉莉與俄羅斯有不當交往的資料,認為資料可能有助父親選情,於是答應會面,不過小特朗普日前強調,會面沒有收獲。

根據美國選舉法,外國人士不得向競選團隊提供競選陣營亦不可向外國人士索取”任何有價值的東西”。

