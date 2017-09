小特朗普與參院司法委員會面 堅稱沒串通俄國干擾大選

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院司法委員會週四就通俄案調查和小特朗普會面超過5小時,國會人員查問小特朗普,他在去年6月在紐約與俄羅斯律師會面一事,消息指,小特朗說會面是要知道是否有黑材料,證明希拉莉不適合做總統。

根據紐約時報的報導,小特朗普預先準備好的供詞表示,去年6月在Trump Tower大樓舉行的這場會面最後沒有成果,他也堅持自己從來沒有串通俄國政府,干擾去年的總統大選。

小特朗普週四向參議院司法委員會表示,有關他公開回應與俄國律師會晤的事,白宮是否涉及和涉及多少,他已經不記得,對於特朗普是否在空軍一號上口述他的回應聲明,他所知也不多。

在週四的參議院司法委員會約談中,小特朗普清楚回答說,自己沒有把去年會面中的俄國人帶去見特朗普,也沒有事後把會面告知特朗普。

他表示,出席會面時要看看對方有甚麼資料,之後會諮詢律師,再考慮怎樣做。

小特朗普承認一直有打算先諮詢自己的律師,再使用來自俄國律師的資料,是首次清楚顯示,小特朗普知道收受國外對自己政敵不利的黑材料,可能違反美國法律。

事件起初被踢爆時,小特朗普說是會晤是簡短交際,談的是收養俄國兒童計劃,隨後更多爆料,逼使他公開有關電郵,顯示他與俄國律師會面是要尋求希拉莉的黑材料。

除了他出席之外,還有特朗普的女婿與競選工程經理,以及幾名俄國人員。

