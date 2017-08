特朗普促改革現行移民制度 親屬移民配額將受影響

By

【KTSF】

特朗普總統週三在兩名共和黨參議員陪同下公布新法案,尋求收緊外國人申請移民美國的資格,當中把目前以親屬關係為主的移民制度,改為以職業或技術為優先的移民制度。

特朗普是在共和黨參議員David Perdue和Tom Cotton陪同下,公布相關法案,特朗普上月在俄亥俄州出席公開活動時,已表示正與保守派共和黨參議員,籌劃一個新的移民制度。

特朗普稱,如果法案獲通過,將會是美國近半個世紀以來,最重要的移民制度改革。

特朗普上任以來,以打擊非法移民為首要施政工作,他曾動議向實行庇護移民政策的城市扣起聯邦撥款,實行庇護移民政策,即代表市政府不會與聯邦當局合作,扣查或遞解非法移民。

目前國會內有議員推動改變現行的移民制度,支持者表示,以技術為優先考慮因素,可以令美國更具競爭力,也可同時提供薪酬,創造就業機會。

Perdue和Cotton是於2月提出法案,當中要求修訂1965年通過的一項法案,減少合法移民的配額,同時會限制透過親屬關係申請綠卡的配額。

法案也尋求把美國收容的難民人數削減一半,同時會取消一項為移民比率低的國家而設的簽證計劃。

Cotton表示,法案將會把高技術移民配額增加一倍,但不會影響現行的H1-B和H2-B簽證計劃。

白宮表示,目前移民來美的外國人中,每15人只有1人是因為持有特定技能而獲批移民申請,白宮稱,現行移民制度沒有把持有高技術的人才列為優先。

不過,參議院對這項法案的支持度不大,共和黨領袖無意在本年表決任何移民法案,民主黨也表示反對。

參議院民主黨領袖舒默說,把合法移民人數削減50萬,根本不合邏輯,有批評者亦稱,法案不利農業,也不利美國經濟。

特朗普表示,新法案尋求設立一項計分制度,適用申請綠卡的人士,懂英語、有經濟能力、持有技能可以貢獻美國經濟的申請人,將獲優先考慮。

在2015年,美國共簽發逾100萬綠卡給申請移民來美人士。

特朗普稱,法案將會杜絕那些為領福利而來美的外國人,同時也減少低技術人士來美,有助提升美國的勞動力。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。