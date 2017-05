特朗普抵以色列 到訪聖墓教堂及哭牆

By

【KTSF】

特朗普總統首次外訪行程,週日在沙特阿拉伯出席了兩場峰會,與海灣國家達成反恐諒解備忘,週一他轉抵以色列訪問。

空軍一號抵達特拉維夫,特朗普其後轉乘海軍陸戰隊一號前往聖城耶路撒冷,並到訪聖墓教堂及哭牆。

特朗普一邊祈禱一邊觸摸哭牆,同時依照傳統把一張字條塞入哭牆的夾縫中。

特朗普這次從沙特阿拉伯前赴以色列,所乘搭的空軍一號專機直接從阿拉伯飛往以色列,由於兩國並無建立外交關係,因此這次航程相信是兩國首次直航,創下了一次拉近以色列與阿拉伯國家的象徵性舉動。

隨行的白宮新聞採訪團從沙特阿拉伯的利雅德出發後,也要先在塞浦路斯轉機,再前往以色列特拉維夫。

以色列總理納坦尼亞胡表示,他希望以色列總理未來也可以乘搭這個直航航線。

特朗普週二會去伯利恆會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯,尋求推進以巴和平。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。