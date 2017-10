特朗普稱伊朗違反核協議 但沒宣布退出

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週五宣布奧巴馬年代簽署的伊朗核協議,並不符合美國國家安全利益,他宣布撤回對協議的確認,但就並未宣布正式退出協議,他要國會與歐盟支持他修改條款,否則他就終止協議。

特朗普週五落實他一項主要的競選承諾,宣布要以新策略,應對伊朗一系列的毀滅性行動。

伊朗核項目協議規定簽約的國際社會,必須每3個月確認一次伊朗有履行協議的條款,沒有發展核武,國際就不會制裁伊朗。

自簽約兩年來,國際監管機構已經8次確認伊朗守約,歐盟都聲稱協議行之有效,但特朗普認為,伊朗違反協議精神,而宣布不確認伊朗守約,為美國重新制裁伊朗開路,他要國會在60日內提出新方案。

特朗普說:”此路走不下去,預了它帶來更多暴力和恐怖,及伊朗核突破的真威脅。”

他除了要國會令協議更嚴厲外,也逼歐盟支持他的立場,否則他就終止協議。

但完全退出協議會令美國與支持協議的關鍵盟友起爭執。

德國外長Sigmar Gabriel指出,這項協議展示不必發展核武都可以獲得安全,對北韓會起示範作用,摧毀協議後果,豈止是針對伊朗那樣簡單。

Gabriel說:”摧毀協議,意味全球不能再靠這類條約,危險之大 遠甚伊朗。”

歐盟外務主管就指出,協議行之有效,並強調協議甚至不是國際條約,而是屬於聯合國安理會一致通過的決議案的附件,不是某一國家可以自行終止。

歐盟外務及安全政策主管Frederica Mogherini說:’就我所知,這世上無一國家可終止安理會通過的決議,更不要說是獲一致通過確認及查證的,國際社會都繼續支持及落實它,顯然不是某國總統可終止這類協定 ,因為這是聯合國安理會的決議。”

伊朗總統魯哈尼也認同,美國不能單方面不確認這項協議,而伊朗會繼續履行協議,並與國際原子能機構合作。

伊朗總統也反指美國在中東地區製造恐怖團體,伊朗、伊拉克、敘利亞及也門等國的人民,會抵抗這些恐怖主義團體。

伊朗駐聯合國代表就聲稱,如果伊朗不獲尊重,就會不受限制,重啟核項目,根據2014年的協議,伊朗同意裁撤九成以的核設施,以換取國際終止制裁伊朗。

就算在美國國內,特朗普的相關閣員都認為不宜毀約。

國會方面,民主黨人已指責特朗普的做法,但特朗普支持者就 向特朗普報以熱烈的歡呼喝彩。

