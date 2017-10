特朗普抵賭城探望傷者 讚揚醫護及前線執法人員表現

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和第一夫人週三到拉斯維加斯的醫院,探望一些槍擊案的傷者。

特朗普總統夫婦早上首先前往一間醫院,逗留90分鐘,與槍擊案的傷者和家屬,以及醫護人員會面。

特朗普除了慰問傷者和為他們祈禱之外,還高度讚揚醫護人員救死扶傷的精神。

特朗普說:我們與重傷病人見面,醫生護士等醫院所有人的工作令人讚嘆。”

特朗普接著前往當地的警察總部,與前線的警務和救援人員見面,又讚揚他們的專業精神。

特朗普指出,大家不會被邪惡嚇倒,因為社會充滿關愛和勇氣,期間有人問,為何槍枝這麼容易得到,好像案中的槍手就擁有大批的軍火武器,對此特朗普表示,現在不是時候討論進一步管制槍枝的可能性,或者日後可能會討論。

特朗普競選總統時,曾經強烈支持憲法第二修正案的槍枝權,以及支持全國步槍協會(NRA),有民眾就質疑憲法第二修是被槍會及槍權陣營錯誤理解。

反槍示威發動人Lisa Hansen:”我認為第二修正案的設計,並非容許所有公民可以持有大規模殺傷性武器。”

她週二在威斯康辛州發起示威集會,要求政府大幅加強管制槍械,當中有人高舉標語,指靠空想及祈禱是不足夠的,他們的矛頭明顯指向共和黨人。

國會眾議院民主黨領袖普洛西週三聯合眾議員John Lewis,以及曾經被人槍擊、 頭部受重傷的前阿利桑拿州聯邦眾議員Gabrielle Giffords,帶領一眾國會人員手扣手,步下國會山莊東門階梯,以示團結支持加強槍管。

Giffords說:”終止槍枝暴力要有勇氣,要有擇善固執、新想法的勇氣,於我命危時我曾見證大勇氣,現在是時候團結一起負責任,民主黨人、共和黨人、所有人,我們要不停抗爭,抗爭!”

