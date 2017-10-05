特朗普抵賭城探望傷者 讚揚醫護及前線執法人員表現

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和第一夫人週三到拉斯維加斯的醫院，探望一些槍擊案的傷者。

特朗普總統夫婦早上首先前往一間醫院，逗留90分鐘，與槍擊案的傷者和家屬，以及醫護人員會面。

特朗普除了慰問傷者和為他們祈禱之外，還高度讚揚醫護人員救死扶傷的精神。

特朗普說：我們與重傷病人見面，醫生護士等醫院所有人的工作令人讚嘆。”

特朗普接著前往當地的警察總部，與前線的警務和救援人員見面，又讚揚他們的專業精神。

特朗普指出，大家不會被邪惡嚇倒，因為社會充滿關愛和勇氣，期間有人問，為何槍枝這麼容易得到，好像案中的槍手就擁有大批的軍火武器，對此特朗普表示，現在不是時候討論進一步管制槍枝的可能性，或者日後可能會討論。

特朗普競選總統時，曾經強烈支持憲法第二修正案的槍枝權，以及支持全國步槍協會（NRA），有民眾就質疑憲法第二修是被槍會及槍權陣營錯誤理解。

反槍示威發動人Lisa Hansen：”我認為第二修正案的設計，並非容許所有公民可以持有大規模殺傷性武器。”

她週二在威斯康辛州發起示威集會，要求政府大幅加強管制槍械，當中有人高舉標語，指靠空想及祈禱是不足夠的，他們的矛頭明顯指向共和黨人。

國會眾議院民主黨領袖普洛西週三聯合眾議員John Lewis，以及曾經被人槍擊、 頭部受重傷的前阿利桑拿州聯邦眾議員Gabrielle Giffords，帶領一眾國會人員手扣手，步下國會山莊東門階梯，以示團結支持加強槍管。

Giffords說：”終止槍枝暴力要有勇氣，要有擇善固執、新想法的勇氣，於我命危時我曾見證大勇氣，現在是時候團結一起負責任，民主黨人、共和黨人、所有人，我們要不停抗爭，抗爭！”

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