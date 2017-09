By

【KTSF】

商界出身的特朗普總統,週三化身推銷員,向美國民眾推銷其減稅大計,他承諾其稅改計劃將會”為美國民眾帶來史上可觀的減稅”。

白宮和國會共和黨人週三公布稅改大綱,數小時後,特朗普到達印第安納州與支持者會面,他說其減稅大計是”世代難逢的機會”。

特朗普說,他們會竭盡所能,減輕美國民眾的稅務重擔。

在推翻奧巴馬健保遭逢挫敗下,通過稅改已成為特朗普施政的最大工程。

他提出的稅改計劃,要求把企業利得稅率由目前的35%大幅減至20%;把入息稅階由目前的7個減至3個,這3個稅階的稅率分別是12%、25%和35%,並建議向最富裕的納稅人加徵費用。

特朗普也希望大幅簡化稅制,讓大多數美國民眾只需要用一張紙,就能完成報稅。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。