特朗普簽行政命令 廢除奧巴馬氣候政策

在一班煤礦業工人的包圍下,特朗普今天在環保局簽署了一項名為’能源獨立’的行政命令。主要是針對奧巴馬政府的

‘清潔電力計劃’。奧巴馬政府這項計劃是要求州在2030年前

削減電力公司的炭排放量,降到比2005年時還低32%水平。

而這一點也因應2015年由近乎200個國家達成的’巴黎氣候協定’。

特朗普這項行政命令也解除一些禁令包括,容許煤礦業者可以租用聯邦土地。此外也不再限制石油和氣體生產所排放的甲烷。

二氧化碳和甲烷就是兩種主要溫室氣體被科學家指為令到地球暖化。

特朗普放寬這些環保規例,目的是要重振鑽油和礦場業。但能源分析師就質疑是否真的有效。

至於環保團體就形容特朗普的行政命令危險,與全球走向更清潔能源科技背道而馳。

至今有二十多個州和地方政府誓言,會訴諸法律行動,挑戰特朗普這項不利環保的政令。

與此同時,包括加州的范士丹在內的十名民主黨籍聯邦參議員聯署,呼籲特朗普放棄這項行政命令。他們認為,特朗普帶美國走錯方向,因為煤礦業江河日下已是無可避免,所以特朗普應該設法在衰退的煤礦業社區創造其他新型類工作。

他們也指出,節能行業目前已是能源業界中創造最多職位的行業。單是去年已創造220萬份工。

