特朗普再向2千億元中國貨品徵關稅10%（視頻）

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【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統週一宣布，加碼對2,000億元的中國商品加徵關稅10% ，到明年1月1號就加至25%，他更表示，如果中國反制報復，他就會再加碼，對2,670億元中國商品徵稅。

特朗普週一早上就透露，在股市收市後，會有對中國的消息，並會對美國國庫帶來很多進賬。

特朗普說：”你們今天會看到中國 ，就在收市後 ，我們將有事宣布 ，將有大把錢進國庫。”

隨後白宮發聲明宣布，對2,000億元的中國商品徵稅10%關稅，到新年時提高到25%，如果中國報復，他就會即刻再加碼2,670億元，換句話說就是對所有的進口中國商品都加稅。

特朗普說，美國多個月來，敦促中國改變不公平的貿易做法，要求中國給予美國公司公平互惠的待遇，美國一直表明，中國必須作出這些改變，但至今中方並不願意去做。

美國要求 彼此零關稅、零補貼、零壁壘、開放市場，並要中國停止盜竊美國知識產權，不要逼美國公司交出有價值的科技，並要尊重美國公司由美國人擁有的事實．

中國認為美國這些要求是開天殺價，消息指中方打算取消新一輪的美中貿易談判，更準備限制中國企業向美國製造商供應關鍵的材料與設備，目標瞄準蘋果手機．

在此之前，美中互相對價值500億美元的商品徵稅25% 關稅，美方的第一波徵稅產品以高科技產品為主，而中方的反制報復就瞄準大豆等美國大宗農產品，中方並以16%退稅，降低中國產品的成本，來幫中國生產商，抵消美國的關稅衝擊．

在特朗普這次新一波的關稅產品清單長達近200頁，涵蓋成千上萬的商品，由食到用的，乾貨濕貨，由工具到設備到零件都有。

紐約時報報導說，鑑於有很多公司反映意見，特朗普政府移除了大約300項商品，包括智能手錶、藍牙產品、 單車頭盔及某類化學品。

摩根史丹利估計，兩輪關稅會令將美國今年的GDP拉低0.2%，美國今年第二季的GDP同比增長4.2%。

自從今年初美中蘊釀貿易戰以來，美國股市都屢創新高，而中國上證指數到上週為止就跌26%。

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