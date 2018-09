特朗普再向2千億元中國貨品徵關稅10%（視頻）

By

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統週一宣布,加碼對2,000億元的中國商品加徵關稅10% ,到明年1月1號就加至25%,他更表示,如果中國反制報復,他就會再加碼,對2,670億元中國商品徵稅。

特朗普週一早上就透露,在股市收市後,會有對中國的消息,並會對美國國庫帶來很多進賬。

特朗普說:”你們今天會看到中國 ,就在收市後 ,我們將有事宣布 ,將有大把錢進國庫。”

隨後白宮發聲明宣布,對2,000億元的中國商品徵稅10%關稅,到新年時提高到25%,如果中國報復,他就會即刻再加碼2,670億元,換句話說就是對所有的進口中國商品都加稅。

特朗普說,美國多個月來,敦促中國改變不公平的貿易做法,要求中國給予美國公司公平互惠的待遇,美國一直表明,中國必須作出這些改變,但至今中方並不願意去做。

美國要求 彼此零關稅、零補貼、零壁壘、開放市場,並要中國停止盜竊美國知識產權,不要逼美國公司交出有價值的科技,並要尊重美國公司由美國人擁有的事實.

中國認為美國這些要求是開天殺價,消息指中方打算取消新一輪的美中貿易談判,更準備限制中國企業向美國製造商供應關鍵的材料與設備,目標瞄準蘋果手機.

在此之前,美中互相對價值500億美元的商品徵稅25% 關稅,美方的第一波徵稅產品以高科技產品為主,而中方的反制報復就瞄準大豆等美國大宗農產品,中方並以16%退稅,降低中國產品的成本,來幫中國生產商,抵消美國的關稅衝擊.

在特朗普這次新一波的關稅產品清單長達近200頁,涵蓋成千上萬的商品,由食到用的,乾貨濕貨,由工具到設備到零件都有。

紐約時報報導說,鑑於有很多公司反映意見,特朗普政府移除了大約300項商品,包括智能手錶、藍牙產品、 單車頭盔及某類化學品。

摩根史丹利估計,兩輪關稅會令將美國今年的GDP拉低0.2%,美國今年第二季的GDP同比增長4.2%。

自從今年初美中蘊釀貿易戰以來,美國股市都屢創新高,而中國上證指數到上週為止就跌26%。

