移民律師解釋新移民政策跟現行法例有何差別（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普支持的RAISE Act移民法案一旦通過,預料將於10年內會令合法移民人數減半,減至每年只有50萬人,有律師表示,其中最受影響的是依親移民的申請,新政策跟現行的有甚麼分別?

移民律師魯鎮海說:”目前持有綠卡的永久居民,可以申請夫妻和子女來美,18歲以上的子女可能要等久一點,但都可以申請來,如果是美國公民,可以申請父母和兄弟姐妹,排期就視乎項目,如果是幫兄弟姐妹的,現在要排15年,如果是美國公民申請配偶,一年多就可來美。”

魯鎮海稱,RAISE Act會跟美國移民政策有很大分別,第一,申請家人來美,現在可以申請父母和兄弟姐妹,未來將全部取消,美國公民和永久居民只可以申請18歲以下的子女和配偶。

魯鎮海表示,他見華裔美國公民多數會幫年輕兄弟姊妹申請依親綠卡,另外就是,幫年過60至70歲的長者申請,多數是婦人,他表示新法案影響最深的將會是這班長者。

不過他又表示,這個具有議性的法案通過的機會不大,因為必須在國會取得60票,中間必會面對民主黨和獨立議員的巨大阻力。

更多新聞:

美國擬引入移民計分制度 評分準則是甚麼(視頻)

華人組織斥移民法案攻擊全體移民 有排華法影子(視頻)

特朗普促改革現行移民制度 親屬移民配額將受影響(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。