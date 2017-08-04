移民律師解釋新移民政策跟現行法例有何差別（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

特朗普支持的RAISE Act移民法案一旦通過，預料將於10年內會令合法移民人數減半，減至每年只有50萬人，有律師表示，其中最受影響的是依親移民的申請，新政策跟現行的有甚麼分別？

移民律師魯鎮海說：”目前持有綠卡的永久居民，可以申請夫妻和子女來美，18歲以上的子女可能要等久一點，但都可以申請來，如果是美國公民，可以申請父母和兄弟姐妹，排期就視乎項目，如果是幫兄弟姐妹的，現在要排15年，如果是美國公民申請配偶，一年多就可來美。”

魯鎮海稱，RAISE Act會跟美國移民政策有很大分別，第一，申請家人來美，現在可以申請父母和兄弟姐妹，未來將全部取消，美國公民和永久居民只可以申請18歲以下的子女和配偶。

魯鎮海表示，他見華裔美國公民多數會幫年輕兄弟姊妹申請依親綠卡，另外就是，幫年過60至70歲的長者申請，多數是婦人，他表示新法案影響最深的將會是這班長者。

不過他又表示，這個具有議性的法案通過的機會不大，因為必須在國會取得60票，中間必會面對民主黨和獨立議員的巨大阻力。

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