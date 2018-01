傳Oprah選總統 特朗普簡單回應：我會擊敗她

By

【KTSF】

在有傳影視界名人Oprah Winfrey有意競選美國總統後,特朗普總統週二在白宮會議上對此簡單回應稱:”我會擊敗她”,但他認為Winfrey並不會參選。

特朗普週二並沒有用他慣常的嘲諷口吻回應Winfrey有意參選的報導,他說Winfrey參選會很有趣,並說他很熟悉Winfrey的為人。

特朗普在1988年曾現身Winfrey的清談節目,並於2011年舉家再上她的節目,該年是Winfrey最後一年主持清談節目。

Winfrey週日晚在金球獎領取終身成就獎時發表的演說,令人聯想到她競選總統的可能性,有民主黨人亦積極鼓勵她參選。

不過,Winfrey的好友,CBS早晨節目主持人Gayle King週二表示,之前一晚曾與Winfrey詳談,她說Winfrey對競選總統感到好奇,她很愛這個國家,也希望可以作出貢獻,但King說她不認為Winfrey正積極圖謀參選,不過,”從她多年收看”The Oprah Show”所得,人總有改變主意的權利”。

Winfrey週日晚的演說,也觸動了特朗普的女兒Ivanka,她發推文說:”剛看畢昨晚Oprah在金球獎中振奮人心兼富啟發性的演說,大家團結起來,男男女女,高呼#TIMESUP! #UNITED”

Winfrey於9月和10月曾兩度公開否認有意參選總統,但她坦言,特朗普的勝出,令她重新思考入主白宮需要具備的條件。

而特朗普過去也曾稱讚Oprah,在1999年的訪問中,他曾說Oprah是副總統的極佳人選。

