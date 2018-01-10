傳Oprah選總統 特朗普簡單回應：我會擊敗她

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在有傳影視界名人Oprah Winfrey有意競選美國總統後，特朗普總統週二在白宮會議上對此簡單回應稱：”我會擊敗她”，但他認為Winfrey並不會參選。

特朗普週二並沒有用他慣常的嘲諷口吻回應Winfrey有意參選的報導，他說Winfrey參選會很有趣，並說他很熟悉Winfrey的為人。

特朗普在1988年曾現身Winfrey的清談節目，並於2011年舉家再上她的節目，該年是Winfrey最後一年主持清談節目。

Winfrey週日晚在金球獎領取終身成就獎時發表的演說，令人聯想到她競選總統的可能性，有民主黨人亦積極鼓勵她參選。

不過，Winfrey的好友，CBS早晨節目主持人Gayle King週二表示，之前一晚曾與Winfrey詳談，她說Winfrey對競選總統感到好奇，她很愛這個國家，也希望可以作出貢獻，但King說她不認為Winfrey正積極圖謀參選，不過，”從她多年收看”The Oprah Show”所得，人總有改變主意的權利”。

Winfrey週日晚的演說，也觸動了特朗普的女兒Ivanka，她發推文說：”剛看畢昨晚Oprah在金球獎中振奮人心兼富啟發性的演說，大家團結起來，男男女女，高呼#TIMESUP! #UNITED”

Winfrey於9月和10月曾兩度公開否認有意參選總統，但她坦言，特朗普的勝出，令她重新思考入主白宮需要具備的條件。

而特朗普過去也曾稱讚Oprah，在1999年的訪問中，他曾說Oprah是副總統的極佳人選。

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