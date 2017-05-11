特朗普稱即使沒司法部建議 已打算辭退Comey

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特朗普總統週四表示，即使沒有司法部的建議，他也會辭退聯邦調查局局長James Comey，有關言論與白宮的說法有出入。

特朗普週四接受NBC電視台訪問時說，無論有沒有司法部的建議，他一早已打算辭退Comey，不過，白宮與副總統彭斯都先後表示，特朗普是出於司法部長Jeff Sessions和副司法部長Rod Rosenstein的建議，決定辭退Comey。

另外，署理聯調局局長Andrew McCabe週四到參議院委員會作證時，其供詞與特朗普及白宮的說法也有出入，特朗普稱，Comey已失去聯調局上下的信心，不過，McCabe作證稱，”Comey在聯調局內獲得充分的支持，到今天亦如是”。

特朗普在訪問中重申，Comey曾3度直接向他表示，聯調局並沒有對他進行調查。

特朗普說：”他有一次在飯局上說，另外兩次在電話上說。”

McCabe作證時則表示，根據聯調局的慣例，局方並不會告訴任何人是否正受調查，他不會對Comey和特朗普之間的對話進行評論。

白宮並沒有對特朗普的說法交代更多細節，有前聯邦探員稱，局長作出上述表述是令人難以置信的事。

白宮最初就特朗普辭退Comey一事解釋稱，特朗普在過去幾個月，對Comey的信心一直減退，白宮稱，特朗普是基於副司法部長Rod Rosenstein寫下的備忘錄，當中批評Comey處理希拉莉電郵案的手法，而決定辭退Comey。

至週三，白宮發言人Sarah Huckabee稱，特朗普由當選那日起，已考慮辭退Comey，有關說法與之前一天已大有出入。

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