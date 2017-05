特朗普稱即使沒司法部建議 已打算辭退Comey

By

特朗普總統週四表示,即使沒有司法部的建議,他也會辭退聯邦調查局局長James Comey,有關言論與白宮的說法有出入。

特朗普週四接受NBC電視台訪問時說,無論有沒有司法部的建議,他一早已打算辭退Comey,不過,白宮與副總統彭斯都先後表示,特朗普是出於司法部長Jeff Sessions和副司法部長Rod Rosenstein的建議,決定辭退Comey。

另外,署理聯調局局長Andrew McCabe週四到參議院委員會作證時,其供詞與特朗普及白宮的說法也有出入,特朗普稱,Comey已失去聯調局上下的信心,不過,McCabe作證稱,”Comey在聯調局內獲得充分的支持,到今天亦如是”。

特朗普在訪問中重申,Comey曾3度直接向他表示,聯調局並沒有對他進行調查。

特朗普說:”他有一次在飯局上說,另外兩次在電話上說。”

McCabe作證時則表示,根據聯調局的慣例,局方並不會告訴任何人是否正受調查,他不會對Comey和特朗普之間的對話進行評論。

白宮並沒有對特朗普的說法交代更多細節,有前聯邦探員稱,局長作出上述表述是令人難以置信的事。

白宮最初就特朗普辭退Comey一事解釋稱,特朗普在過去幾個月,對Comey的信心一直減退,白宮稱,特朗普是基於副司法部長Rod Rosenstein寫下的備忘錄,當中批評Comey處理希拉莉電郵案的手法,而決定辭退Comey。

至週三,白宮發言人Sarah Huckabee稱,特朗普由當選那日起,已考慮辭退Comey,有關說法與之前一天已大有出入。

