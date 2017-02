特朗普白宮晤安倍重申對日防衛承諾

By

總統特朗普週五在白宮和到訪的日本首相安倍晉三會面,特朗普重申美國對日本防衛的承諾。

特朗普和安倍兩人在白宮橢圓形辦公室會談約45分鐘,是特朗普上月就職後日美領導人首次正式會談,會後兩人舉行聯合記者會。安倍表示兩人同意中日有主權爭議的釣魚島適用於美日安保條約,他形容亞太地區和平及保安的基石正是強大的日美聯盟,是兩國不可動搖的關係。

特朗普也表明,美日合作是區內安全的基石,又指美日有很多共同利益,包括航行自由以及應對北韓的核子及導彈威脅。

此外兩人亦有提及有意促進兩國貿易往來,但前提是必須公平和符合兩國利益。安倍表示,雖然美國退出TPP跨太平洋夥伴關係協定,但雙方在會面中同意展開雙邊貿易談判,並同時展開由美國副總統彭斯和日本副首相麻生太郎牽頭的對話機制,商討多項議題。

安倍週五早上曾經前往阿靈頓國家公墓獻花,他其後與特朗普乘坐空軍一號總統專機前往佛羅里達州入住特朗普的私人別墅,星期六兩人會一起打高爾夫球。

