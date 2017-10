特朗普稱稅改不會影響401(k) 眾院稅制小組議員唱反調

By

【KTSF】

特朗普總統早前表示,國會目前討論的稅改,將不會對現行401(k)退休儲蓄計劃的延稅優惠有任何影響,言猶在耳,領導聯邦眾議院稅制小組的一名國會議員週三卻表示,不排除會對401(k)作出修訂,以增加稅收推行減稅措施,特朗普與眾院共和黨人似乎在這方面立場有異。

聯邦眾議員Kevin Brady週三表示,在稅改討論上,修訂401(k)仍是討論的項目,特朗普對此回應稱:”可能是,可能會作為討價還價的籌碼,但相信我,有些項目是不宜磋商的,而Kevin對此深知肚明,Kevin是好人,他知道401(k)有多重要。”

美國目前有5,500萬人擁有401(k)儲蓄帳戶,資產值達5萬億元,是中產階層退休保障的基石。

為了推行減稅,共和黨國會議員正考慮修訂401(k),包括對僱員向401(k)的供款設新限制。

除Brady外,共和黨參議員Orrin Hatch也指出,修訂401(k)是討論的項目之一,他對此持開放態度。

而共和黨參議員Chuck Grassley更明言,如果法案可以整頓現行稅制和減稅,他會對法案投支持票,即使當中會削減401(k)的延稅優惠。

401(k)退休儲蓄計劃,讓僱員在退休後提取款項時才需繳稅,在截止2016年9月30日的財政年度,聯邦政府因此損失827億元稅收。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。