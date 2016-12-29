特朗普與Sprint老闆通電 成功爭取5千職位回流美國

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【KTSF 劉開平報導】

候任總統特朗普週三發布一項就業市場的好消息，將增加8,000個就業機會，其中從國外回流5,000名員工，在本土新聘的3,000名員工。

特朗普說：”我剛和Sprint的老闆打電話，他們將把5,000個就業機會帶回來，從其它國家帶回美國，孫正義＊（日本軟銀）和其他人都有積極參與，感謝他們，還有新公司OneWeb將聘用3,000新人，令人非常興奮。”

這是候任總統特朗普對於創造就業機會的最新宣佈，本月稍早，日本軟銀總裁孫正義拜訪特朗普，兩人事後宣佈軟銀將在美國投資500億美元，創造5萬個就業機會。

孫正義也是美國電訊公司Sprint 的老闆，並對衛星公司OneWeb持有很大的股份，據特朗普週三的最新宣佈，這兩家公司將為美國帶來8,000個就業機會。

OneWeb創辦人Greg Wyler透露，過去幾個月他一直在和孫正義討論對他的公司投資的事情，孫正義週三同意增加投資金額，使他們有能力增聘新人。

OneWeb總部在佛羅里達，他們的雄心壯志是在2022年之前發射足夠的衛星，使全世界所有的學校都能接受寬帶上網服務。

特朗普直接和公司老闆談判也引起爭議，就是美國總統在推動經濟發展中，到底應該發揮怎樣的作用？

特朗普也曾公開批評，波音公司製造的新的空軍一號造價太高，迫使波音執行長公開宣佈會控制價格，有經濟學家批評說，特朗普這樣做，會干擾市場的自由程度。

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