特朗普與Sprint老闆通電 成功爭取5千職位回流美國

【KTSF 劉開平報導】

候任總統特朗普週三發布一項就業市場的好消息,將增加8,000個就業機會,其中從國外回流5,000名員工,在本土新聘的3,000名員工。

特朗普說:”我剛和Sprint的老闆打電話,他們將把5,000個就業機會帶回來,從其它國家帶回美國,孫正義*(日本軟銀)和其他人都有積極參與,感謝他們,還有新公司OneWeb將聘用3,000新人,令人非常興奮。”

這是候任總統特朗普對於創造就業機會的最新宣佈,本月稍早,日本軟銀總裁孫正義拜訪特朗普,兩人事後宣佈軟銀將在美國投資500億美元,創造5萬個就業機會。

孫正義也是美國電訊公司Sprint 的老闆,並對衛星公司OneWeb持有很大的股份,據特朗普週三的最新宣佈,這兩家公司將為美國帶來8,000個就業機會。

OneWeb創辦人Greg Wyler透露,過去幾個月他一直在和孫正義討論對他的公司投資的事情,孫正義週三同意增加投資金額,使他們有能力增聘新人。

OneWeb總部在佛羅里達,他們的雄心壯志是在2022年之前發射足夠的衛星,使全世界所有的學校都能接受寬帶上網服務。

特朗普直接和公司老闆談判也引起爭議,就是美國總統在推動經濟發展中,到底應該發揮怎樣的作用?

特朗普也曾公開批評,波音公司製造的新的空軍一號造價太高,迫使波音執行長公開宣佈會控制價格,有經濟學家批評說,特朗普這樣做,會干擾市場的自由程度。

