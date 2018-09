特朗普力挺大法官提名人 斥民主黨耍欺詐手段

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,被指控企圖性侵的事,參議院司法委員會週四會進行聽證,並安排在週五對提名確認進行表決。

第一個指控Kavanaugh企圖性侵的女教授Christine Blasey Ford,訂在週四親身到參議院司法委員會作證,這作證被認為有可能決定Kavanaugh的命運,是否可以做得成最高法院大法官。

Kavanaugh接受媒體訪問時,強調要有一個公平的提名確認程序。

兩名女事主和民主黨人一直要求由FBI介入調查,但遭到特朗普總統及共和黨反對,特朗普繼續聲言全力支持Kavanaugh,並形容民主黨人阻擋Kavanaugh的提名案是欺詐的技倆。

特朗普說:”他從未被檢控過類似這些,指控遠到36年前,完全無實質,這是民主黨人玩弄的把戲。”

特朗普又攻擊第二個指控Kavanaugh的女人Deborah Ramirez所講的東西”無料到”。

特朗普和共和黨都想速戰速決,盡快對確認提名表決,所以Ford女士作證完畢後,司法委員會將於週五進行內部表決。

共和黨領袖計劃參議院全院在週末繼續開會,然後在10月1日左右進行最後的全院表決。

司法委員會主席、共和黨籍的Chuck Grassley透露,由於委員會11名共和黨成員清一色是男性,所以委員會將會聘請一名女性律師代表共和黨,在週四來盤問Ford女士。

