特朗普力挺大法官提名人 斥民主黨耍欺詐手段

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh，被指控企圖性侵的事，參議院司法委員會週四會進行聽證，並安排在週五對提名確認進行表決。

第一個指控Kavanaugh企圖性侵的女教授Christine Blasey Ford，訂在週四親身到參議院司法委員會作證，這作證被認為有可能決定Kavanaugh的命運，是否可以做得成最高法院大法官。

Kavanaugh接受媒體訪問時，強調要有一個公平的提名確認程序。

兩名女事主和民主黨人一直要求由FBI介入調查，但遭到特朗普總統及共和黨反對，特朗普繼續聲言全力支持Kavanaugh，並形容民主黨人阻擋Kavanaugh的提名案是欺詐的技倆。

特朗普說：”他從未被檢控過類似這些，指控遠到36年前，完全無實質，這是民主黨人玩弄的把戲。”

特朗普又攻擊第二個指控Kavanaugh的女人Deborah Ramirez所講的東西”無料到”。

特朗普和共和黨都想速戰速決，盡快對確認提名表決，所以Ford女士作證完畢後，司法委員會將於週五進行內部表決。

共和黨領袖計劃參議院全院在週末繼續開會，然後在10月1日左右進行最後的全院表決。

司法委員會主席、共和黨籍的Chuck Grassley透露，由於委員會11名共和黨成員清一色是男性，所以委員會將會聘請一名女性律師代表共和黨，在週四來盤問Ford女士。

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