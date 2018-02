特朗普與槍擊案學生及家長會面 承諾會有行動（視頻）

By

特朗普總統週三兌現承諾,在白宮與佛羅里達州槍擊案的死者家屬及生還學生會面,聆聽他們的故事和訴求,他們要求特朗普放下政治分歧,在槍械暴力日增下保障學生的安全,特朗普全程專注聆聽,與會者流露的悲痛瀰漫白宮。

佛州Parkland市高中上週三發生的槍擊案,造成17名師生喪命,特朗普週三承諾會有行動,不希望再有人承受與會者面對的悲痛。

學生Samuel Zeif說,曾聽說有學生成功買到來福槍,而他只有15歲。

學生家長Cary Gruber亦對特朗普說:”這不關乎(政見)是左是右,如果你不可以買啤酒,就不應該可以買手槍。”

女兒Meadow在槍擊案中遇害的父親Andrew Pollack,對失去女兒感到憤怒,他說以後無法再看到女兒,King David憤場就是他以後去見孩子的地方。

特朗普在會面中,有向與會者尋求意見,他承諾,會強硬執行背景審查,並說正在做很多事情,他也透露正研究容許受過訓練的老師佩備槍械,但槍械不可曝露人前,特朗普說其政府正積極研究此事。

特朗普是擁槍權的支持者,但近日曾發表一些有違全國槍會(NRA)宗旨的言論,包括有意提高購買攻擊型槍械的合法年齡。

