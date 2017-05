By

【KTSF 陳令楠報導】

在政治風波越鬧越大之際,特朗普總統週五下午將會進行首次海外訪問。

外訪首站是沙特阿拉伯,隨後特朗普將會前往以色列、意大利、梵蒂岡、比利時訪問,最後,他將與北約領袖會面,並參加七國集團峰會。

另一方面,副司法部長Rod Rosenstein週五會繼續到參議院閉門匯報,有關Michael Flynn及特朗普是否串通俄國干預去年美國選舉的調查,週四有參議員在會後透露有關調查似轉向刑事方向發展。

