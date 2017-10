甘迺迪行刺文件將按法例全數公開 特朗普稱不會阻撓

By

美國前總統甘迺迪在1963年遇刺,國家檔案局按法例要在週四公開餘下的調查文件,特朗普總統表示,不會阻撓文件解密,有專家估計,文件只會交代槍手行刺前的活動詳情,不會推翻全案只有一人行兇的結論。

甘迺迪1963年11月22日,在德克薩斯州達拉斯遭行刺身亡,到了今天仍然有很多人都不相信槍手單人匹馬便殺死美國總統,認為槍手有同黨,甚至認為事件是外國政府幕後策劃,只是當局不肯全面公開調查,所得數百萬頁的文件。

加上槍手在事後兩天被殺,死無對證,才令整件事變得撲朔迷離。

其實逾半個世紀以來,國家檔案和記錄管理局已經公開近九成相關文件,剩下最後一批被中情局、聯邦調查局及司法部列為機密文件的保密限期,亦在週四屆滿,特朗普在社交網站表示,除非有充分理據說服他,有必要延長限期,否則他便會批准這批文件重見天日。

專家估計,新一批文件不會有甚麼石破天驚的內容,或會交代槍手行刺甘迺迪兩個月前到墨西哥城,與古巴及蘇聯間諜會面的細節,未必可以平息陰謀論。

有政論雜誌就報道,情報機關擔心部分文件會洩露他們至今仍然使用的手法,希望特朗普運用特權扣起這些文件。

