甘迺迪行刺文件將按法例全數公開 特朗普稱不會阻撓

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【KTSF 陳嘉琪報導】

美國前總統甘迺迪在1963年遇刺，國家檔案局按法例要在週四公開餘下的調查文件，特朗普總統表示，不會阻撓文件解密，有專家估計，文件只會交代槍手行刺前的活動詳情，不會推翻全案只有一人行兇的結論。

甘迺迪1963年11月22日，在德克薩斯州達拉斯遭行刺身亡，到了今天仍然有很多人都不相信槍手單人匹馬便殺死美國總統，認為槍手有同黨，甚至認為事件是外國政府幕後策劃，只是當局不肯全面公開調查，所得數百萬頁的文件。

加上槍手在事後兩天被殺，死無對證，才令整件事變得撲朔迷離。

其實逾半個世紀以來，國家檔案和記錄管理局已經公開近九成相關文件，剩下最後一批被中情局、聯邦調查局及司法部列為機密文件的保密限期，亦在週四屆滿，特朗普在社交網站表示，除非有充分理據說服他，有必要延長限期，否則他便會批准這批文件重見天日。

專家估計，新一批文件不會有甚麼石破天驚的內容，或會交代槍手行刺甘迺迪兩個月前到墨西哥城，與古巴及蘇聯間諜會面的細節，未必可以平息陰謀論。

有政論雜誌就報道，情報機關擔心部分文件會洩露他們至今仍然使用的手法，希望特朗普運用特權扣起這些文件。

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