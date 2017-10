北灣山火死傷慘重 特朗普暫無計劃到訪視察災情

By

北灣連場大火令無數人喪失家園,逾40人喪命,最近曾4度到訪颶風災場視察的特朗普總統,暫時無計劃到加州視察災情。

這場大火席捲北加州多地,波及著名酒鄉Napa,迄今造成42人死亡,數千幢住屋焚毀,為加州有史以來死傷最慘重的山火。

在大火中痛失家園的52歲Santa Rosa市居民Rick Rogers說,他希望總統會來,因為這將成為加州史上最慘重的災難之一,總統來給予支持是好事。

但自稱是民主黨人的62歲婦人Suzanne Finzell則指責特朗普冷酷無情,他來到也於是無補。

舊金山紀事報在週日的社論中,大字標題寫道:”加州在燃燒:總統在何方?”(California burns: Where’s the president?),指稱加州連續多天陷入危難,但總統一點慰問也沒有。

白宮發言人桑德斯週三表示,總統暫時無計劃到加州,但不排除未來會去,他說總統一直關心事態發展,也會繼續這樣做。

特朗普週三曾轉發FEMA局長Brock Long的推文,稱關注受加州山火影響的所有人,以及所有前線人員,另外,他在週一的內閣會議中,亦已宣布加州進入災難狀態。

民主黨籍的加州州長布朗則讚揚特朗普政府快速回應他要求的聯邦援助,目前加州共有8個月獲得聯邦援助,他說感謝總統的快速回應。

有居民亦說,總統來訪其實並不必要,在山火中痛失家園的75歲老翁Rob Ferguson說,總統有更重要的事要做。

