特朗普政府通俄風波不斷升溫之際,有傳媒揭露,特朗普出席二十國集團峰會晚宴時,曾與俄羅斯總統普田單獨交談近一小時,事後隻字不提。

特朗普跟普田月初在德國漢堡二十國集團峰會期間首次正式會談,原定會面半小時,結果談了兩小時15分鐘。

事隔一個多星期,白宮官員證實,原來兩人當天在另一場合再談了近一小時。

白宮稱兩人只是閒聊,而特朗普發推文回應報道,形容是小題大作的”假新聞”,令人作嘔。

