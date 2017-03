特朗普國會首次發言 促廢除奧巴馬健保及減稅

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統週二晚上首次向國會參眾兩院聯席會議發表演講,他聲稱要改善美國經濟、廢除並更換奧巴馬健保、加強邊界安全,並打擊非法移民、打擊犯罪、重建國防,他還要盟國負擔更多的”保護費”。

這是特朗普1月20日就職後,第一次向國會兩院聯席演講,發表他的政綱,出席聆聽的還有內閣成員等,他要求國會通過一萬億元的基礎建設撥款,他說將因此創造幾百萬個就業機會,他指出美國在中東花了6萬億,國內基礎設施卻是千瘡百孔。

特朗普說:”我今晚的演講呼籲團結和力量,演講來自我的內心深處,美國偉大的新一頁開始了。”

特朗普承諾將進行稅務改革,為企業減稅以此幫助企業,增加競爭力並更快成長,對中產階層也將會大規模減稅。

特朗普宣布會放寬對煤礦業的管制,並支持興建美加 Keystone輸油管和Dakota輸油管,以確保美國的能源供應,並創造就業機會。

特朗普要求國會通過法案,為弱勢學生,特別是非洲裔和南美裔學生提供選擇學校的經費,他們可以自由選擇適合他們的學校,如公立或私立學校、特許學校以及教會學校等。

特朗普說他下令國土安全部、司法部和國務院等加強打擊有組織的犯罪,制止荼毒青少年的毒品交易,並加強治療癮君子。

他也說不准極端分子、恐怖分子在美國得到庇護,因此他將要求政府從嚴審查移民的背景。

他也說要仿傚加拿大等國家,建立以引進人才為基礎的移民制度,移民來到美國後,承擔自己的財政負擔是基本的道理,這樣政府可能節省億萬公款,把公共資源用於幫助國內的貧窮人家。

特朗普指出,據美國國家科學院的研究,目前的移民制度一年耗費數十億元公款,而移民的目標應該增加美國人民的就業和工資,加強美國的國家安全,重建對法律的尊重。

特朗普也強調,要把犯罪分子和毒販擋在邊界之外。

特朗普說:”我們必須在邊界重建法律的尊嚴,將很快在南部邊界建牆。”

特朗普再次強調,廢除並更換奧巴馬健保,使健保更便宜,醫療服務更好,一些具體的做法包括透過稅務優惠或特別的儲蓄賬戶,幫助人民購買健保,同時也充許跨州購買健保,但政府不可以強迫人民購買健保。

在外交事務方面,他重申支持以色列,他也強調美國繼續支持北約和美國在中東和亞洲的盟國,但他們必須為軍事同盟而支付應該付的部份,他也說要重建國防,為此在預算案中對國防撥款作出有史以來最大的增幅,使國家更加安全,以及增加退伍軍人的撥款。

特朗普也強調,必須採取強硬措施,保護國家免受極端伊斯蘭恐怖主義攻擊。

聯邦眾議院大廳中,共和黨和民主黨議員基本上分坐兩邊,很多時候,共和黨議員起立鼓掌時,民主黨議員坐著不動,但向為國捐驅軍人致敬時,兩黨議員都起立鼓掌,特朗普呼籲兩黨合作,一起使美國再次偉大。

