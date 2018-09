匿名白宮高層《紐約時報》發文狠批特朗普

By

【KTSF】

《紐約時報》週三刊登一篇據稱是一名特朗普政府高層官員的反特朗普匿名信,以”我是特朗普政府內部對抗的一員”為標題,痛批特朗普的領導力,不過特朗普則抨擊,該匿名文章是懦夫的評論。

《紐約時報》週三在言論版刊出一個匿名特朗普政府官員所寫的反特朗普文章,聲稱在特朗普的團隊中有一些沉默英雄,一直在內部努力阻擋特朗普糟糕的議程和最壞的傾向。

這位匿名但不是特朗普新聞團隊的官員在文章指出,特朗普身為領導,既魯莽又樹敵,既心胸狹窄又無能,還舉出具體事例,表示”房間裡的大人”都努力在避開災難,甚至曾經一度還談論過,祈求以憲法25修正案,宣稱特朗普不能履行其總統職務,但大家都不想引發憲政危機而作罷。

該官員聲稱:”我們希望政府能成功,並認為許多政策已經讓美國更為安全和繁榮,但是我們相信,我們的首要工作是以國家為重,但總統卻老是表現得對我們國家有害。”

該匿名信也呼應了週二,著名記者Bob Woodward的新書所稱,當特朗普的行動有危害時,身邊的助手會設法予以阻擋特朗普做出危險行動。

《紐約時報》指出,這些描述都透露了,特朗普並未完全掌握白宮,而身邊圍繞的助手都認為特朗普反覆無常,又易怒,幕僚人員還會從他的辦公桌上拿走文件,以阻止他做出危險的命令。

匿名信曝光後,白宮正在設法找出這位匿名的官員到底是誰,特朗普也在出席公開活動和發推文抨擊這匿名官員的文章是懦夫的言論,又指Woodward的新書全部內容虛構。

他推文寫出”叛國?”的疑問句,然後又在另一則推文指,如果這名敢寫不敢認的匿名人士真的存在,《紐約時報》為了國家安全理由,應該將此人交給政府。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。