時代雜誌公布最具影響力人物 習近平特朗普上榜

【KTSF 張麗月報導】

時代雜誌選出今年全球100位最具影響力人物,當中有政商界領袖、醫學專家、音樂家、明星和奧運金牌得主等。

時代雜誌選出的全球100位最具影響力人物,包括特朗普總統和他的女兒Ivanka及女婿Jared Kushner,FBI局長James Comey和國防部長James Mattis,還有白宮首席策略師Stephen Bannon及紐約州聯邦參議員舒默。

聯儲局主席耶倫、中國國家主席習近平、中國中央政治局常委王歧山也上榜。

此外,英國、俄羅斯、菲律賓、印度、土耳其北韓等國家的領袖、泰國國王、教宗方濟各、維基解密網站創辦人阿桑奇等都入選。

科技業方面有亞馬遜公司總裁Jeff Bezos、Snapchat共同創辦人Evan Spiegel及中國滴滴出行女總裁柳青。

時代雜誌總編輯Nancy Gibbs表示,今年的挑選更複雜,因為在過去一年,美歐中東和亞洲等地的政治爭論不斷,令全球政局的分裂更深。

