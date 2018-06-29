特朗普訪威州出席富士康面板廠動土儀式（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣鴻海集團投資的富士康面板廠，週四在威斯康辛州舉行風光的動土儀式，特朗普總統更是罕見地出席力挺，鴻海集團董事長郭台銘親自來美主持。

特朗普、威斯康辛州州長Scott Walker與郭台銘，週四一同在威斯康辛州出席該公司LCD面板廠的動土儀式。

鴻海承諾會在這裡投資100億美元，打造世界級的面板廠，並在密爾沃基附近成立富士康北美總部，創造13,000個工作機會，平均年薪54,000元

富士康並得到當地政府40億美元的支持。

特朗普罕見的參加外資企業的動土典禮，還參觀面板廠的展示，他並盛讚富士康和郭台銘：”18個月前這裡是空地，現在卻是世上最先進的地方之一，這很難以置信，而我要謝謝富士康主席郭台銘，他是我的朋友，全球最成功的商人之一。”

特朗普自從競選以來，就一直推動企業回流美國，富士康雖然是外資，卻一直為蘋果代工生產iPhone在威州設廠，因此格外具有指標意義，特朗普強調這項投資案，他是幕後的推手。

特朗普說：”我參與得很深，實際上這是我建議的，我建議設廠在威斯康辛，我告訴Walker州長，他也做得很棒，因為我把球交給他，他接下來了，我親自選定這個地點。”

郭台銘也在致詞時表示，美國需要工作，現在他要把工作搬到美國來。

另外，特朗普也對同樣在威斯康辛州的美國重型機車大廠哈雷公司喊話，由於歐洲為報復美國加徵關稅，將對機車在內的美國產品也加徵關稅，導致哈雷宣布將部分生產線轉移。

特朗普呼籲哈雷繼續在美國製造機車。

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