特朗普訪威州出席富士康面板廠動土儀式（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣鴻海集團投資的富士康面板廠,週四在威斯康辛州舉行風光的動土儀式,特朗普總統更是罕見地出席力挺,鴻海集團董事長郭台銘親自來美主持。

特朗普、威斯康辛州州長Scott Walker與郭台銘,週四一同在威斯康辛州出席該公司LCD面板廠的動土儀式。

鴻海承諾會在這裡投資100億美元,打造世界級的面板廠,並在密爾沃基附近成立富士康北美總部,創造13,000個工作機會,平均年薪54,000元

富士康並得到當地政府40億美元的支持。

特朗普罕見的參加外資企業的動土典禮,還參觀面板廠的展示,他並盛讚富士康和郭台銘:”18個月前這裡是空地,現在卻是世上最先進的地方之一,這很難以置信,而我要謝謝富士康主席郭台銘,他是我的朋友,全球最成功的商人之一。”

特朗普自從競選以來,就一直推動企業回流美國,富士康雖然是外資,卻一直為蘋果代工生產iPhone在威州設廠,因此格外具有指標意義,特朗普強調這項投資案,他是幕後的推手。

特朗普說:”我參與得很深,實際上這是我建議的,我建議設廠在威斯康辛,我告訴Walker州長,他也做得很棒,因為我把球交給他,他接下來了,我親自選定這個地點。”

郭台銘也在致詞時表示,美國需要工作,現在他要把工作搬到美國來。

另外,特朗普也對同樣在威斯康辛州的美國重型機車大廠哈雷公司喊話,由於歐洲為報復美國加徵關稅,將對機車在內的美國產品也加徵關稅,導致哈雷宣布將部分生產線轉移。

特朗普呼籲哈雷繼續在美國製造機車。

