特朗普不理反對 將承認耶路撒冷是以色列首都

【KTSF 馮政浩報導】

白宮證實,特朗普總統很快就會正式承認耶路撒冷是以色列的首都,預料這項宣布會加深暴力抗議,影響中東和平進程。

特朗普又再陷入另一個具爭議舉動的邊緣,就是正式承認耶路撒冷是以色列的首都,這個决定可能會動摇中東的和平進程。

特朗普週二致電巴勒斯坦政府主席亞巴斯,表示計劃將美國大使館由特拉維夫搬遷到耶路撒冷。

法國、沙特阿拉伯以及約旦已經提出反對,表示巴勒斯坦認為東耶路撒冷是他們的首都。

約旦國王King Abdullah發言人稱,國王肯定這個决定將有嚴重後果,損害恢復和平進程的努力,並且挑釁回教徒和基督徒。

耶路撒冷是穆斯林、基督教和猶太教奉行為神聖地方,分析指力挺以色列建都會激怒阿拉伯國家。

根據消息,美國國防部已經將一些軍隊,包括專責保護駐外使館的海軍陸戰隊,調動到有潛在動亂的地方。

有美國盟友也警告特朗普,他可能會將中東的地區緊張氣氛火上加油,有巴勒斯坦的派别稱這個時刻為憤怒的一天。

