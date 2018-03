By

有美國媒體報導,特朗普總統有意動用美軍經費,來支付興建圍牆的費用。

華盛頓郵報指,特朗普上星期曾私下向一些高級顧問和眾議長賴恩提議,認為國防部可以負責興建圍牆,因為移民問題對國家安全構成威脅。

不過特朗普要更改軍費用途,必須先得到國會批准。

白宮週二對消息不予回應,有政府高層就承認,總統提出過其他支付圍牆費用的建議,而用軍費是其中一個選項。

特朗普一直都說要墨西哥支付圍牆興建費用,不過墨西哥就堅稱不會付錢。

