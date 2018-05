By

【i-CABLE】

特朗普總統提出,在板門店南韓一方的”和平之家”舉行美朝峰會。

特朗普在Twitter發文詢問意見,他表示正考慮多個國家作會面地點,但在兩韓邊界的板門店”和平之家”,更具代表性、重要、恆久。

特朗普早前透露,美朝領袖會面地點選址收窄至兩至三個。南韓傳媒早前報道包括蒙古或新加坡,預計雙方很快有決定。

