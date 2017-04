By

【KTSF 劉瑩報導】

數以萬計小朋友和父母週一齊聚白宮,參加一年一度復活節滾彩蛋比賽,但是事前很多人都對特朗普總統和夫人Melania是否可以成功舉行這個盛大的活動表示懷疑。

早前有報導指,總統及其夫人在 安排白宮人手方面進度緩慢,但是擁有139年歷史的活動,週一早上在白宮的南草坪順利展開。

白宮稱,預料有超過21,000千名兒童和成人參加,而去年參加的人數高達35,000人。

第一夫人週末就在推特上面發文,表示非常期待主持週一的活動,該項活動最早在1878年首次舉行。

