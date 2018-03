被指浪費公帑及收受利益 特朗普撤換退伍軍人部長

By

特朗普總統內閣再有變動,最新出局的是退伍軍人事務部長,而接替他的則是特朗普自己的醫生。

特朗普週三發推文,宣布內閣再次換人,他打算提名德高望重的海軍上將Ronny Jackson,擔任退伍軍人事務部長,Jackson上將也是特朗普的醫生。

特朗普也感謝原退伍軍人事務部長David Shulkin,Shulkin本身是一名醫生,也是健保公司的行政總裁,他是奧巴馬政府唯一過渡到新政府內閣的人。

特朗普曾經非常滿意Shulkin,但Shulkin去年出訪歐洲,被指浪費公帑,和因為接受人送贈的溫布頓網球賽門票而備受批評,過去幾個月,更和退休軍人事務部的高層出現權力鬥爭。

早在2014年,當Shulkin出任退伍軍人事務副部長時,該部門的管理已出問題,主要是屬下的榮民醫院醫護人手短缺,未能充份照顧來求診的老兵。

事務部設立獎金制度來達到求診者在14日內可以看醫生,但結果被指目標不設實際,浪費時間,因為主管官員未有正視問題的根源,而是用了財政手段及對服務記錄做手腳來掩飾事態,繼續損害對老兵的醫療服務。

此外,事務部的中央總部也被指為懶於監管屬下的地區醫院診所,有國會保守派勢力乘機要求作出結構性的改變,引入私立的醫療服務,取代既有的公營服務,但退伍軍人組織就表態反對。

最後國會兩黨達成一個權宜方案,同意讓住在距離榮民醫療設施40哩外而預約期長的老兵,可以向私人診所求醫,然後向政府報銷費用。

