特朗普辭退國務卿蒂勒森 據報二人關係長期緊張

特朗普總統週二解除國務卿蒂勒森職務,提名中情局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)接任,特朗普與蒂勒森據報在不少重要問題上意見分歧,關係長期緊張。有傳聞指,蒂勒森曾形容特朗普是”白癡”,傳媒去年更報道特朗普早就想換人。

特朗普在 Twitter 公佈解除蒂勒森職務的消息,白宮消息指,特朗普希望在與北韓會談前有新的工作團隊,蒂勒森原本正在非洲訪問,《華盛頓郵報》報道,特朗普於上週五要求蒂勒森離任,蒂勒森縮短行程,週一回國。

自蒂勒森上任後不久,美國傳媒已多次報道他與特朗普意見不合,去年更有傳聞指蒂勒森形容特朗普是”白癡”,兩人一再被記者追問,蒂勒森指不值得回應,始終無直接否認,特朗普則批評是假新聞,但指假若真有其事,雙方不妨比拼一下智力。

去年12月,特朗普有意撤換蒂勒森的消息又再傳出,當時兩人都否認,特朗普稱自己與蒂勒森雖然偶爾意見不合,但無礙合作。

在俄羅斯前特工父女中毒事件上,蒂勒森與白宮似乎亦有分歧,蒂勒森表示信任英國的調查及評估,認為事件很可能是俄羅斯所為,又批評俄羅斯一再無視其他國家的主權,作出不負責任的行為,破壞世界穩定。

白宮雖然亦譴責事件,並表示全力支持英國,但就沒提及俄羅斯可能是幕後黑手。

至於接替蒂勒森的中情局局長蓬佩奧,西點軍校出身,作風鷹派。美國傳媒報道,特朗普不時就國防以外施政範疇詢問蓬佩奧意見,儼如總統私人政策顧問,特朗普公佈任命時說,相信他會有出色表現。

中情局副局長哈斯佩爾則獲特朗普提名接替蓬佩奧出任中情局首位女局長,哈斯佩爾加入中情局30多年,去年2月起出任中情局副局長。

