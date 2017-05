By

特朗普總統週二突然辭退聯邦調查局局長James Comey,而特朗普作出這次決定,正值聯調局對特朗普競選陣營與俄羅斯的關係進行調查。

Comey在處理希拉莉電郵調查所扮演的角色,近月正備受廣泛關注,包括他去年在大選舉行前數天,向國會發出的兩封信件。

特朗普在辭退Comey的信函中,聲稱有必要辭退Comey以恢復”公眾的信任和信心”,但沒提及Comey在電郵事件中所扮演的角色,只強調Comey曾”3度對他說,他並非受調查”。

白宮表示,已立即找尋新人選接替聯調局局長一職。

