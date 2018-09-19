特朗普重申支持大法官提名人 民主黨促聯調局調查

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh，被指控在高中時性侵女生，民主黨人要求聯邦調查局（FBI）重新介入調查Kavanaugh的背景。

Kavanaugh連續兩天都在白宮，但就沒有與特朗普總統見面，特朗普重申，他完全支持Kavanaugh，但就反對FBI插手調查。

民主黨人要求FBI調查Kavanaugh的背景，從而知道他在高中時，是否有性侵Christine Ford，民主黨人也認為，應暫停提名確認程序 ，直至FBI調查完結為止。

參議院民主黨領袖舒默表示，FBI的調查很重要，可以防止兩名當事人各執一詞，因此希望有多過兩名證人作證，當中包括當時在場的學生Mark Judge，但共和黨人拒絕更多的證人。

Judge聲稱記不起這件事，也未曾見過Kavanaugh做出Ford所指控的行為。

但他在1997年發表的一本書，就有他們在高中時開派對酗酒狂歡的記載，他週二透過律師發表聲明說，他不願意公開作證。

目前參議院 至少有4名共和黨人建議押後表決Kavanaugh提名案。

如果參議院司法委員會對Kavanaugh的確認聽證押後，共和黨人就會很難在11月6日中期選舉之前，另行再訂表決時間，到時國會兩院的控制權可能會有變數。

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