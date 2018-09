特朗普重申支持大法官提名人 民主黨促聯調局調查

By

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,被指控在高中時性侵女生,民主黨人要求聯邦調查局(FBI)重新介入調查Kavanaugh的背景。

Kavanaugh連續兩天都在白宮,但就沒有與特朗普總統見面,特朗普重申,他完全支持Kavanaugh,但就反對FBI插手調查。

民主黨人要求FBI調查Kavanaugh的背景,從而知道他在高中時,是否有性侵Christine Ford,民主黨人也認為,應暫停提名確認程序 ,直至FBI調查完結為止。

參議院民主黨領袖舒默表示,FBI的調查很重要,可以防止兩名當事人各執一詞,因此希望有多過兩名證人作證,當中包括當時在場的學生Mark Judge,但共和黨人拒絕更多的證人。

Judge聲稱記不起這件事,也未曾見過Kavanaugh做出Ford所指控的行為。

但他在1997年發表的一本書,就有他們在高中時開派對酗酒狂歡的記載,他週二透過律師發表聲明說,他不願意公開作證。

目前參議院 至少有4名共和黨人建議押後表決Kavanaugh提名案。

如果參議院司法委員會對Kavanaugh的確認聽證押後,共和黨人就會很難在11月6日中期選舉之前,另行再訂表決時間,到時國會兩院的控制權可能會有變數。

