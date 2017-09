特朗普將公布是否終止夢想生DACA計劃 商界促保留

By

【張麗月報導】

有消息傳出,特朗普總統週二會宣佈決定是否會廢除”夢想生” DACA計劃,但目前已經有不少企業界領袖反對終止DACA計劃。

消息指出,特朗普總統預料在週二宣佈是否會終止DACA”夢想生”計劃,同時會押後6個月執行,以便國會有時間去立法,想出長遠的解決方案,來決定這些”夢想生”的身份去留。

如果國會在限期內未能通過有關的措施,情況又如何呢?這些問題有待週二的公佈。

這個計劃的主角就是指那些在年幼時來美,獲得兩年可續期的工作簽證和暫緩遣返待遇的無證人士,特朗普在競選總統期間,曾經指這個計劃等於非法特赦,當時並且承諾他一上任就會終止這個計劃。

特朗普當選總統後就改變態度,聲言會繼續發工作簽證,給這些 “夢想生”。

這個計劃是奧巴馬總統在2012年時落實推行,估計目前約有8,000名 “夢想生”。

對此,拉美裔總商會主席Javier Palomarez揚言,如果特朗普終止DACA計劃,他會退出特朗普的多元文化協會。

企業界也有強烈反應,好像蘋果總裁Tim Cook,上星期已經聯同其他商界領袖聯名寫信給特朗普,催促特朗普保留DACA計劃。

Tim Cook更在Twitter上強調他的看法,力撐這些 ”夢想生”,又說他公司裡面有250名同事都是 “夢想生”,他全力支持他們。

