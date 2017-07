特朗普要共和黨議員通過健保替代案 否則不可休假

By

【KTSF 張麗月報導】

參議院共和黨領袖提出新的健保替代案修訂版本胎死腹中之後,特朗普總統盡最後努力,召集所有參議院共和黨人在白宮開會,商討下一步行動,他揚言,如果得不到一個替代案的最後板本給他簽署,議員不得在下個月休假。

特朗普週三傳召參議院的共和黨人到白宮食政治飯,當面要求他們遞交一項廢除奧巴馬健保的法案給他簽署,否則他們不得在下個月休假。

特朗普說:”7年來你們承諾廢除奧巴馬健保,民眾受傷害 不能沒行動,坦白說我認為不應休假,除非有健保案,除非給民眾好的醫療照顧,因為我們非常接近。”

特朗普還公開單挑內華達州聯邦參議員Dean Heller,向Heller施壓,問Heller還想不想連任。

曾表示不支持替代案的Heller正艱苦尋求連任,較早時有消息指,共和黨高層用助選來交換Heller 一票。

目前至少有4名參議院共和黨人表示不支持現有的健保案版本,開完會之後,參議院共和黨領袖麥康尼對記者表示,這一類的法案完全開放給議員討論和作出修訂。

他又指出,一定要有一個法案才可以討論,他說下星期將會表決有關的法案,雖然無人知道法案到時會變成怎樣。

有與會的共和黨人就表示,他們討論的不慬是健保,還討論共和黨如無作為要面對的政治後果。

特朗普政府也在週三晚在國會大樓開會,副總統彭斯也會找猶疑不決的共和黨籍參議員談,民主黨人就直指共和黨失敗,特朗普做總統不似樣。

民主黨參議院領袖舒默說:”他的黨通不過法案,他的黨控制了國會兩院,他的黨用特例一早便不讓民主黨人參予,特朗普還責怪民主黨人,並挾持美國的醫療體系,這位總統是小人、小器,這位總統完全不是總統。”

舒默建議特朗普不要只顧住指責人及發推文,而要快些起身做事,將事情辦得好些,他也呼籲兩黨合力改善奧巴馬健保,而不要一味要毀壞它。

