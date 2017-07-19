特朗普要共和黨議員通過健保替代案 否則不可休假

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【KTSF 張麗月報導】

參議院共和黨領袖提出新的健保替代案修訂版本胎死腹中之後，特朗普總統盡最後努力，召集所有參議院共和黨人在白宮開會，商討下一步行動，他揚言，如果得不到一個替代案的最後板本給他簽署，議員不得在下個月休假。

特朗普週三傳召參議院的共和黨人到白宮食政治飯，當面要求他們遞交一項廢除奧巴馬健保的法案給他簽署，否則他們不得在下個月休假。

特朗普說：”7年來你們承諾廢除奧巴馬健保，民眾受傷害 不能沒行動，坦白說我認為不應休假，除非有健保案，除非給民眾好的醫療照顧，因為我們非常接近。”

特朗普還公開單挑內華達州聯邦參議員Dean Heller，向Heller施壓，問Heller還想不想連任。

曾表示不支持替代案的Heller正艱苦尋求連任，較早時有消息指，共和黨高層用助選來交換Heller 一票。

目前至少有4名參議院共和黨人表示不支持現有的健保案版本，開完會之後，參議院共和黨領袖麥康尼對記者表示，這一類的法案完全開放給議員討論和作出修訂。

他又指出，一定要有一個法案才可以討論，他說下星期將會表決有關的法案，雖然無人知道法案到時會變成怎樣。

有與會的共和黨人就表示，他們討論的不慬是健保，還討論共和黨如無作為要面對的政治後果。

特朗普政府也在週三晚在國會大樓開會，副總統彭斯也會找猶疑不決的共和黨籍參議員談，民主黨人就直指共和黨失敗，特朗普做總統不似樣。

民主黨參議院領袖舒默說：”他的黨通不過法案，他的黨控制了國會兩院，他的黨用特例一早便不讓民主黨人參予，特朗普還責怪民主黨人，並挾持美國的醫療體系，這位總統是小人、小器，這位總統完全不是總統。”

舒默建議特朗普不要只顧住指責人及發推文，而要快些起身做事，將事情辦得好些，他也呼籲兩黨合力改善奧巴馬健保，而不要一味要毀壞它。

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