G-7高峰會 各國游說美國留在巴黎氣候協定

特朗普總統與其他六大工業國加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本的領袖,在意大利西西里海邊小鎮聚首一堂。今明兩天舉行多場會議。集中討論反恐、氣候變化和自由貿易等。

歐洲領袖與特朗普會面,盡力游說和催促他繼續留在巴黎氣候協定。白宮官員說,特朗普視氣候變化為進化過程。言下之意是認同不是人為因素造成。這個觀點極可能會影響美國在限制碳排放的努力,直接衝散奧巴馬政府與全球多個國家幾經艱辛在2015年達成的巴黎氣候協定。有近200個國家加入協定,減少碳排放。

在今天會議結束後,意大利總理表示,G-7工業國之中,除了美國以外的六國都堅定支持巴黎協定。只有美國表示,需要一段時間去思考。

近幾個星期以來,白宮多場關於氣候變化的會議都押後舉行。特朗普的顧問就表示,等特朗普出訪結束後,返回華盛頓才作決定。

特朗普在競選期間曾經指,巴黎協定是騙人,並且揚言要退出。他上台以來就撤回或限制奧巴馬任內訂立的環保政策。

他首份開支預算案就對環保局、對生態科學研究、對保護空氣及水質的項目開刀大幅度削減經費。單是環保局就減少31%的經費,相等於每年失去270億元及裁減三千幾個職位,當中不少是關鍵的科研人員。

環保局多項重建湖泊生態、清除鉛及氡氣的項目都因此要喊停。

此外特朗普也推翻奧巴馬政府對北極、太平洋及大西洋部分地區的離岸鑽探油氣禁令。

特朗普的反環保政策引發大批科學家及環保支持者上月在華盛頓示威抗議。

