特朗普支持提高購買武器年齡 實施更嚴格背景審查

特朗普總統週四表態支持提高購買若干槍械的最低年齡,同時支持對購槍者實施更嚴格的背景審查,聲稱”沒有甚麼事情比保護我們的孩子更重要”。

特朗普說,週三晚曾與眾多國會議員會面,他們都支持在實施背景審查方面著手。

另外,特朗普週四也在社交網站Twitter發推文說,他會強力推動引入全面背景審查,而精神健康將會是重點,另外要調高年齡至21歲,同時禁售撞火(bump stock)裝置。

特朗普也在另一則推文中強調培訓老師佩戴槍械的重要性,他說”如果有變態槍手知道學校有大批受過槍械訓練的老師可以隨時還擊,他們’絕對不會’襲擊該間學校,儒夫不會去那裏…問題就解決了,必須要反擊,單靠自衛是沒用的!”

與此同時,全國槍會(NRA)貫徹其保護擁槍權的宗旨,該會的副總裁兼執行長Wayne LaPierre說,應加強學校的保安,甚至要武裝學校。

他在保守派政治行動會議上說:”惡魔就在你我之間,如果我們不強化學校的保安,保護孩子,只有靠主打救,有人說武裝學校會令我們更不安全,這種言論完全是無稽之談。”

全國槍會並沒有評論聯邦政府應否把購買武器的年齡提高至21歲,只集中斥責民主黨人和主流媒體利用佛羅里達州的血案謀利益,全國槍會發言人Dana Loesch更直言,媒體最愛大規模槍擊案,因為會帶來好收視,”嚎哭的白人母親簡宜是收視保證”。

美國目前合法購買和持有手槍的年齡是21歲,但只要滿18歲就可以購買來福槍,當中包括攻擊型槍械,如佛州血案中使用的AR-15。

