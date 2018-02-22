特朗普支持提高購買武器年齡 實施更嚴格背景審查

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【KTSF】

特朗普總統週四表態支持提高購買若干槍械的最低年齡，同時支持對購槍者實施更嚴格的背景審查，聲稱”沒有甚麼事情比保護我們的孩子更重要”。

特朗普說，週三晚曾與眾多國會議員會面，他們都支持在實施背景審查方面著手。

另外，特朗普週四也在社交網站Twitter發推文說，他會強力推動引入全面背景審查，而精神健康將會是重點，另外要調高年齡至21歲，同時禁售撞火（bump stock）裝置。

特朗普也在另一則推文中強調培訓老師佩戴槍械的重要性，他說”如果有變態槍手知道學校有大批受過槍械訓練的老師可以隨時還擊，他們’絕對不會’襲擊該間學校，儒夫不會去那裏…問題就解決了，必須要反擊，單靠自衛是沒用的！”

與此同時，全國槍會（NRA）貫徹其保護擁槍權的宗旨，該會的副總裁兼執行長Wayne LaPierre說，應加強學校的保安，甚至要武裝學校。

他在保守派政治行動會議上說：”惡魔就在你我之間，如果我們不強化學校的保安，保護孩子，只有靠主打救，有人說武裝學校會令我們更不安全，這種言論完全是無稽之談。”

全國槍會並沒有評論聯邦政府應否把購買武器的年齡提高至21歲，只集中斥責民主黨人和主流媒體利用佛羅里達州的血案謀利益，全國槍會發言人Dana Loesch更直言，媒體最愛大規模槍擊案，因為會帶來好收視，”嚎哭的白人母親簡宜是收視保證”。

美國目前合法購買和持有手槍的年齡是21歲，但只要滿18歲就可以購買來福槍，當中包括攻擊型槍械，如佛州血案中使用的AR-15。

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