加州男子涉恐嚇波士頓環球報僱員被補

【KTSF 江良慧報導】

加州一個男人,涉嫌恐嚇波士頓環球報的僱員,要殺死他們,又指稱報章是人民公敵,當局已經拘捕該男人。

被捕的是加州Encino居民,68歲的Robert Chain,他被控聯邦州際恐嚇通訊,一旦被定罪,最高刑罰是入獄5年。

法庭文件指,波士頓環球報在這個月16日發起全美超過300份報章一起發表社論,反駁特朗普總統經常對媒體的攻擊,Chain因此在8月10日至22日期間,14次致電報社,期間他涉嫌指環球報是人民公敵,並威脅要殺死報社的僱員。

當局表示,在8月16日幾百份報章同時刊登社論反駁特朗普當天,Chain涉嫌致電報社新聞部,恐嚇要在當日下午4時,向他們僱員的頭部開槍殺死他們。

波士頓警方接報後,特別派人在報社外戒備。

