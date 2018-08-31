加州男子涉恐嚇波士頓環球報僱員被補

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【KTSF 江良慧報導】

加州一個男人，涉嫌恐嚇波士頓環球報的僱員，要殺死他們，又指稱報章是人民公敵，當局已經拘捕該男人。

被捕的是加州Encino居民，68歲的Robert Chain，他被控聯邦州際恐嚇通訊，一旦被定罪，最高刑罰是入獄5年。

法庭文件指，波士頓環球報在這個月16日發起全美超過300份報章一起發表社論，反駁特朗普總統經常對媒體的攻擊，Chain因此在8月10日至22日期間，14次致電報社，期間他涉嫌指環球報是人民公敵，並威脅要殺死報社的僱員。

當局表示，在8月16日幾百份報章同時刊登社論反駁特朗普當天，Chain涉嫌致電報社新聞部，恐嚇要在當日下午4時，向他們僱員的頭部開槍殺死他們。

波士頓警方接報後，特別派人在報社外戒備。

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