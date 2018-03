與特朗普就徵關稅意見相左 國家經濟委員主席辭職

By

【KTSF】

特朗普總統週二否認白宮人事動盪做成混亂,但他預測未來還有更多員工離職,因為他希望有一個完美的工作團隊,而在他發表上述言論後,國家經濟委員會主席Gary Cohn宣布離任。

特朗普上任後,白宮人事變動成為常態,但近日再有多名要員離職,令外界擔心白宮是否出現離職潮,不過特朗普週二強調,白宮”精力充沛”,不過有知情者稱,特朗普正極力挽留多名有意離職的要員。

特朗普週二與到訪的瑞典首相出席聯合記者會時稱:”人人都想來自宮工作,大家都想到橢圓形辦公室分一杯羹。”

而在週二稍早,特朗普發推文,似要向外界表示近日的人事變動其實是他在背後策劃,他寫道:”仍然有一些人我想撤換(永遠尋求完美)”。

特朗普也坦承,他是很難相處的上司,因為他喜歡看到幕僚為施政爭吵,他說他喜歡衝突。

不過,他所說的衝突,卻可能是觸發國家經濟委員會主席Cohn離任的主因,雙方近日就應否對進口鋼鋁徵收關稅而意見相左,Cohn希望特朗普改變主義,但特朗普卻一意孤行,即使面對來自國會共和黨人、國際社會和商界的反對,特朗普也執意要徵關稅。

